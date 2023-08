Monza-Milan, tutto esaurito! Presente anche la dirigenza dell’Inter

Monza-Milan andrà in scena alle 21 per la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi, in campo tanti giocatori passati dall’Inter. Nerazzurro anche in tribuna, dove sarà presente parte della dirigenza

OSSERVATI – Monza-Milan con il tutto esaurito all’U-Power Stadium, squadre in campo alle 21. Oltre i tanti giocatori presenti in campo e non solo, presente in tribuna anche parte della dirigenza dell’Inter con Piero Ausilio e Dario Baccin.