Monza-Inter, probabile formazione di Inzaghi: turnover misurato. Prudenza – SM

Monza-Inter sarà la quarta gara di questa stagione di Serie A per la formazione nerazzurra. Il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe optare per un turnover contenuto, data la volontà di non stravolgere l’11 iniziale dei nerazzurri.

LA SFIDA – Monza-Inter rappresenterà il primo match del trittico di rilievo che i nerazzurri dovranno affrontare nel giro di una settimana. Dopo i brianzoli, i meneghini dovranno vedersela con il Manchester City in Champions League e il Milan in Serie A. Data la vicinanza e la rilevanza degli impegni, Simone Inzaghi intende effettuare un turnover che possa garantire il giusto riposo per alcuni pilastri del club nerazzurro. Il ricambio sarà meno impattante di quanto qualcheduno possa pensare.

Monza-Inter, la probabile formazione:

LE SCELTE – Dunque è probabile che Inzaghi intervenga a centrocampo per far rifiatare qualche centrocampista che ha sinora sempre giocato titolare in Serie A. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, l’indiziato principale è Henrikh Mkhitaryan, che potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Piotr Zielinski dal primo minuto. Si tratterebbe non solo della prima presenza da titolare, per il polacco, ma pure della prima partecipazione a un match di Serie A con il club nerazzurro.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.