Monza-Inter, probabile formazione: c’è Bisseck! In mezzo 2/3 – Sky

L’Inter si allenerà tra poco in vista della partita contro il Monza. Ma la sensazione è che Inzaghi possa cambiare qualcosa in diversi reparti. Scalpita Bisseck e occhio al centrocampo. La probabile formazione.

ULTIME – Oggi riparte il campionato, con l’Inter che sarà di scena domani sera a Monza allo stadio Brianteo. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo aver raccolto sette punti nelle prime tre giornate, si preparano ad un ciclo sicuramente duro ma anche molto interessante: dopo la sfida al Monza, i nerazzurri voleranno a Manchester, per sfidare il City in Champions League, e poi ritorneranno in Italia per affrontare i cugini del Milan al derby. Insomma, una settimana non banale per i campioni d’Italia. A tal proposito, Inzaghi cambierà qualcosina ruotando diversi giocatori. Salgono le quotazioni di Bisseck in difesa, ma occhio al centrocampo. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, l’Inter si allenerà tra poco e domani mattina ci sarà la rifinitura.

Monza-Inter, probabile formazione: Bisseck riemerge!

ULTIME – Non solo Bisseck, ma Inzaghi per Monza-Inter dovrebbe cambiare altri giocatori. Il tedesco, che non si vede in campo dall’esordio amaro col Genoa, dovrebbe giocare dal primo minuto. Pavard inizialmente in panchina. Altre novità saranno distribuite in più zone del campo: in difesa, spazio a Carlos Augusto al posto di Bastoni. A centrocampo, Frattesi insidia Barella e Dumfries fa lo stesso con Darmian. Ma ad oggi sia il sardo che il jolly di Legnano sono in vantaggio. Zielinski dovrebbe invece prendere il posto di Mkhitaryan. In avanti, Taremi in vantaggio su Lautaro Martinez. La probabile formazione di Monza-Inter:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi.