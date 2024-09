Monza-Inter, probabile formazione: 5 cambi rispetto all’Atalanta – TS

Monza-Inter, antivigilia del match del Brianteo e valido per la quarta giornata di campionato. Simone Inzaghi prepara cinque cambi, rispetto al 4-0 contro l’Atalanta. La probabile formazione.

CAMBI – Monza-Inter è la prima partita dopo la sosta per le nazionali. I nerazzurri, domenica sera alle 20.45, giocheranno al Brianteo contro la squadra di Alessandro Nesta. L’obiettivo è conquistare altri tre punti per presentarsi al meglio alle sfide contro Manchester City in Champions League e poi Milan nuovamente in campionato. Simone Inzaghi, visti i tanti impegni ravvicinati, ruoterà diversi giocatori. Secondo i colleghi di Tuttosport, il tecnico interista dovrebbe cambiare cinque interpreti rispetto all’undici iniziale vistosi contro l’Atalanta lo scorso 30 agosto.

Monza-Inter, probabile formazione: Palacios verso la prima convocazione

CINQUE – Monza-Inter sarà anche la partita della prima convocazione in nerazzurro per Tomas Palacios, il cui agente, Francisco Hernandez, un paio di giorni si è concesso ai microfoni di Inter-News.it. Entrando più nel merito del match di domenica, Inzaghi dovrebbe cambiare cinque giocatori, praticamente uno/due per reparto: spazio per Carlos Augusto e de Vrij in difesa, Dumfries e Frattesi a centrocampo, Taremi in attacco. Dunque, Lautaro Martinez, almeno inizialmente, dovrebbe partire dalla panchina. La probabile formazione di Monza-Inter secondo Tuttosport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Taremi.