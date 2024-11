Monza-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: torna Berenbruch!

Alle 11.00 è in programma Monza-Inter Primavera, decima giornata del campionato under 20: di seguito le formazioni ufficiali.

MONZA-INTER PRIMAVERA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (3-5-2): 26 Ciardi, 6 Domanico, 33 Azarovs, 5 Postiglione; 18 Lupinetti, 71 Miani, 21 Berretta, 4 Colombo, 39 De Bonis; 90 Zanaboni, 9 Longhi.

A disposizione: 91 Biflulco, 2 Bagnaschi, 3 Pedrazzini, 11 Nene, 13 Castelli, 17 Gaye, 24 Ballabio, 25 Romanini, 27 Creti, 31 Villa, 34 Zanini.

Allenatore: Cristian Zenoni.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 29 Topalovic, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto.

A disposizione: 21 Zamarian, 3 Cocchi, 6 Maye, 8 Zarate, 11 Spinaccè, 13 Kangasniemi, 19 Della Mora, 22 Tigani, 23 Vanzulli, 27 Pinotti, 28 Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Come seguire Monza-Inter Primavera IN DIRETTA

