Monza-Inter in chiaro: dove e quando vedere l’amichevole estiva

Il ritiro nerazzurro è iniziato da pochi giorni. Domenica la prima amichevole, poi sarà il momento anche di Monza-Inter. Ecco tutte le informazioni utili su come seguire la sfida contro i brianzoli.

PRESEASON – Il prossimo sarà un mese importante per l’Inter, tra campo e mercato. La squadra di Cristian Chivu prenderà forma e acquisirà forza fisica in vista dell’inizio della nuova stagione, che avrà inizio il 25 col debutto in Serie A contro il Torino. Parte integrante della preseason nerazzurra saranno le molteplici amichevoli estive in programma nelle prossime settimane, a parte da quella di domenica contro la seconda squadra di Stefano Vecchi fino a quella contro l’Olympiacos a Bari. Nel mezzo, però, c’è anche Monza-Inter, sulla quale arrivano importanti novità per i tifosi.

Monza-Inter, tutte le informazioni utili ai tifosi per seguire l’amichevole

DOVE E QUANDO SEGUIRLA – Martedì 12 agosto, alle ore 21.00, andrà in scena Monza-Inter. L’amichevole estiva, la penultima nel calendario della preseason nerazzurra, andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. I tifosi potranno seguire la sfida in diretta in chiaro, poiché Sportitalia la manderà in onda in esclusiva. Il resto delle amichevoli della squadra di Cristian Chivu, invece, verranno trasmesse in streaming da Dazn.