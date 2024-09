Monza-Inter, Asllani più altre 5 novità! Probabile formazione – CdS

Vigilia di Monza-Inter, match valido per la quarta giornata di Serie A. Inzaghi prepara dei cambi, con Kristjan Asllani favorito a centrocampo. La probabile formazione.

START – Oggi riparte il campionato, con l’Inter che sarà di scena domani sera a Monza allo stadio Brianteo. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo aver raccolto sette punti nelle prime tre giornate, si preparano ad un ciclo sicuramente duro ma anche molto interessante: dopo la sfida al Monza, i nerazzurri voleranno a Manchester, per sfidare il City in Champions League, e poi ritorneranno in Italia per affrontare i cugini del Milan al derby. Insomma, una settimana non banale per i campioni d’Italia. A tal proposito, Inzaghi cambierà qualcosina ruotando diversi giocatori. Nella probabile formazione stilata dal Corriere dello Sport spunta Asllani titolare in regia. Con lui altri cinque cambi.

Monza-Inter, probabile formazione: i cambi di Inzaghi

ULTIME – Non solo Asllani, ma Inzaghi per Monza-Inter dovrebbe cambiare altri giocatori. L’albanese, che ha giocato 180′ con la maglia dell’Albania sia contro l’Ucraina che con la Georgia, dovrebbe giocare dal primo minuto. Calhanoglu inizialmente in panchina. Altre novità saranno distribuite in più zone del campo: in difesa, spazio a Carlos Augusto e de Vrij al posto di Bastoni e Acerbi. A centrocampo, Frattesi insidia Barella e Dumfries fa lo stesso con Darmian. In avanti, Taremi in vantaggio su Lautaro Martinez. La probabile formazione di Monza-Inter secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.