Monza, i convocati per l’Inter: 25 nella lista di Nesta. 6 assenze confermate!

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, Alessandro Nesta svela i convocati del suo Monza. Saranno venticinque i giocatori a disposizione domani sera a San Siro.

VERSO INTER-MONZA – Domani sera, alle ore 20.45, il fischio d’inizio di Inter-Monza per la ventottesima giornata di Serie A. San Siro è pronto ad accogliere nuovamente la squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla trasferta di Champions League a Rotterdam, per trascinarla alla vittoria nell’incontro con gli uomini di Alessandro Nesta. Alla vigilia della gara vengono svelati i giocatori convocati del Monza in occasione della sfida con l’attuale prima in classifica. Sono venticinque i giocatori a disposizione per il club brianzolo, con la conferma di alcuni recuperi importanti, come quello di Gianluca Caprari, preannunciati in conferenza stampa. Restano fuori dalla lista dei convocati del Monza, invece, i due ex Inter Stefano Sensi e Roberto Gaglardini, ma anche Luca Caldirola, Andrea Carboni, Patrick Ciurria e Jean Daniel Akpa-Akpro.

La lista dei convocati del Monza per la partita contro l’Inter:

Portieri: 21 Pizzignacco, 30 Turati, 69 Mazza.

Difensori: 2 Brorsson, 3 Leković, 4 Izzo, 13 Pedro Pereira, 19 Birindelli, 22 Palacios, 33 D’Ambrosio, 77 Kyriakopoulos.

Centrocampisti: 8 Urbański, 11 Castrovilli, 18 Zeroli, 20 Forson, 32 Pessina, 35 Ganvoula, 57 Colombo, 80 Vignato.

Attaccanti: 10 Caprari, 17 Keita, 37 Petagna, 42 Bianco, 47 Mota Carvalho, 55 Martins.