Monterrey-Inter, Thuram verso la panchina! Chance per i nuovi – SM

Monterrey-Inter nella notte tra domani e mercoledì alle 3 italiane. Chivu pensa alla formazione da schierare dopo la rifinitura della vigilia. Non ci sarà Denzel Dumfries. Ecco la probabile formazione per Monterrey-Inter.

LA PROBABILE – Cresce l’attesa per vedere all’opera la prima Inter di Chivu. I nerazzurri, nella notte tra domani e mercoledì alle 3 italiane, giocheranno per la prima volta al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. Una partita da non sottovalutare assolutamente per non compromettere già dall’inizio il cammino in questa prestigiosissima competizione. Ma chi giocherà nella prima Inter di Chivu? In difesa, si dovrebbe puntare al trio titolare: ossia Pavard, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. Qualche cosa, invece, muterà tra centrocampo e attacco. Visto l’infortunio di Denzel Dumfries, occhio a Luis Henrique. Il brasiliano, arrivato proprio in questa mini finestra estiva di calciomercato, ha le porte spalancate per giocare dall’inizio. D’altronde è arrivato proprio come sostituto dell’olandese. Pure Petar Sucic dovrebbe avere una prima chance dall’inizio, con Asllani e Mkhitaryan a completare il terzetto. A sinistra ballottaggio tra Carlos Augusto e Federico Dimarco. In avanti, invece, Thuram va verso la panchina. Al suo posto, Sebastiano Esposito dovrebbe coadiuvare insieme al capitano Lautaro Martinez, che ha parlato peraltro dal ritiro di UCLA.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez.