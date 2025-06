Monterrey-Inter, probabile formazione: novità Barella! I nuovi dal 1′ – CdS

Questa notte alle 3 italiane l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey. Chivu pensa alla sua prima formazione e occhio alla novità Barella in una nuova posizione. I due ragazzi nuovi subito titolari. La probabile formazione di Monterrey-Inter secondo il Corriere dello Sport.

COUNTDOWN – Si avvicina l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club, stanotte alle 3 italiane la prima partita contro il Monterrey. Nella notte già passata ha parlato invece Cristian Chivu, che ha presentato la partita e al contempo ha espresso un po’ quello che sarà il suo pensiero calcistico. A proposito dell’allenatore rumeno, dopo la rifinitura di oggi, trarrà le ultime conclusioni sull’undici da schierare contro i messicani. Per quanto riguarda i due volti nuovi, Petar Sucic e Luis Henrique, secondo i colleghi del Corriere dello Sport, entrambi vanno verso la titolarità. Il primo dovrebbe agire da mezzala destra, mentre il secondo prenderà il posto dell’infortunato Denzel Dumfries. La novità potrebbe essere Nicolò Barella. Il vicecapitano nerazzurro, infatti, vista l’assenza di Hakan Calhanoglu potrebbe essere posizionato nel ruolo di regista. Posizione ricoperta poche volte sotto la gestione Simone Inzaghi. Possibile nuova variante per inserire Sucic? Chissà. L’armeno Mkhitaryan sarà la mezzala sinistra e proprio sull’out mancino Carlos Augusto è favorito su Federico Dimarco. Per il resto, confermato la difesa titolare con Pavard a destra, Bastoni a sinistra, mentre l’unica eccezione dovrebbe essere de Vrij al posto di Acerbi. In attacco, dentro la coppia Lautaro Martinez-Sebastiano Esposito.

La probabile formazione di Monterrey-Inter: Barella in regia

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro Martinez.