Monterrey-Inter, la probabile formazione: all’esordio Chivu cambia ma non stravolge!

A breve l’esordio sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu in occasione del Mondiale per Club. Ecco la probabile formazione di Monterrey-Inter che ci si aspetta di vedere in campo questa notte.

DUPLICE ESORDIO – Tra la curiosità e i dubbi, cresce l’attesa per vedere all’opera la nuova squadra di Cristian Chivu. Monterrey-Inter, infatti, si rivela un doppio esordio per i colori nerazzurri: quello dell’allenatore rumeno sulla panchina meneghina e quello dei suoi ragazzi al Mondiale per Club. Tutto inedito, come anche l’orario e il palcoscenico. La sfida, infatti, si terrà in America e, quindi, verrà trasmessa in diretta in Italia alle ore 3.00 di questa notte. Ma che Inter bisognerà aspettarsi contro il Monterrey? Stando alle dichiarazioni dello stesso Chivu e alle notizie che filtrano da Los Angeles, l’intenzione è quella di non stravolgere l’assetto tattico.

La probabile formazione di Monterrey-Inter per l’esordio al Mondiale per Club

LE SCELTE – Resta, quindi, il 3-5-2 “Inzaghiano”, anche se da uno come Chivu ci si dovrebbe aspettare qualche fluida modifica a gare in corso. Guardando agli interpreti di Monterrey-Inter, poi, si nota la presenza di almeno metà dello zoccolo duro della squadra nerazzurra. La difesa resta intatta, come gran parte del centrocampo. Darmian e Asllani devono obbligatoriamente prendere il posto degli infortunati Dumfries e Calhanoglu. Restano i pilastri Barella e Mkhitaryan, con un ballottaggio tra Dimarco e Carlos Augusto sulla fascia sinistra. La grande novità è in attacco, dove al fianco di Lautaro Martinez dovrebbe partire dal primo minuto Sebastiano Esposito. Di seguito il resto della probabile formazione di Monterrey-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sebastiano Esposito, Lautaro Martinez.