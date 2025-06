Monterrey-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

I precedenti

Quella contro il Monterrey sarà una gara totalmente inedita a livello ufficiale. La squadra messicana, con sede nell’omonima città, si è qualificata al Mondiale grazie alla vittoria della CONCACAF Champions Cup nel 2021. I messicani hanno partecipato per cinque volte al vecchio Mondiale per Club. Nel loro palmares figurano cinque campionati messicani, di cui l’ultimo è il torneo Apertura del 2019 e cinque Champions Cup. C’è un solo precedente non ufficiale tra Monterrey e Inter: risale al 1994, all’interno di un torneo al quale presero parte Inter e Milan insieme ai rayados e al Chivas di Guadalajara. La Coppa Tecate si tenne in Messico, tra Monterrey e Guadalajara nel mese di maggio 1994. Vittoria per 1-0 grazie al gol di Shalimov.

Monterrey-Inter, dove vederla in diretta TV e streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social! La sfida sarà trasmessa anche da Mediaset in chiaro ma in differita, alle ore 21 del 18 giugno: in questo caso appuntamento su Italia 1.

I telecronisti

Su DAZN telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Su Mediaset in differita a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Gli indisponibili della partita

Monterrey: Salcedo

Inter: Bisseck, Calhanoglu, Zielinski, Frattesi, Pio Esposito, Dumfries

L’arbitro della partita

Il direttore di gara della sfida del Mondiale per Club sarà Wilton Sampaio, nazionalità brasiliana.

Conferenze stampa della vigilia

Torrent: «Già ho in mente l’undici che scenderà in campo contro l’Inter. Credo che i giocatori stiano interpretando e lavorando molto bene con le mie idee. Stiamo cercando di utilizzare il mio stile di gioco, non saremo magari al massimo delle nostre possibilità ma siamo pronti per la partita contro l’Inter e per il Mondiale per Club». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

Chivu: «Dobbiamo pensare una partita alla volta. L’umiltà è necessaria perché in una competizione importante bisogna prima pensare a superare il girone. Qui non ti regala niente nessuno, quando poi le squadre ‘sfavorite’ sulla carta, hanno anche delle motivazioni extra. Io penso che per vincere c’è una sola strada: fare meglio dell’avversario». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.