Monterrey-Inter, Chivu debutta al Mondiale per Club! La probabile formazione

L’Inter si prepara al debutto nel Mondiale per Club contro il Monterrey, e per Cristian Chivu è il momento delle prime scelte ufficiali da allenatore della prima squadra.

SCELTE – Il tecnico nerazzurro conferma la linea di continuità con Simone Inzaghi: stesso modulo (3-5-2) e la maggior parte degli interpreti titolari. Out Calhanoglu, Bisseck e Pio Esposito, alle prese con problemi fisici, mentre Luka Sucic sarà in panchina e potrebbe giocare una buona parte del match. Luis Henrique è invece più indietro nelle gerarchie anche per una questione di tempistiche.

Chivu come Inzaghi: ci sono delle scelte fisse

CONFERME – In porta ci sarà Yann Sommer, davanti a lui la difesa a tre composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco formeranno la linea mediana. In attacco la presenza di Marcus Thuram dipende dalla sua condizione: se non dovesse essere al top, pronto Sebastiano Esposito per affiancare Lautaro Martinez. Chivu riparte dalle certezze di una squadra collaudata, ma con qualche volto nuovo da valorizzare. Il debutto al Mondiale per Club è alle porte e l’Inter vuole partire col piede giusto.