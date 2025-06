Monterrey-Inter, Chivu cambia in attacco! La probabile formazione 

L’Inter si prepara a scendere in campo questa notte alle ore 03:00 contro il Monterrey. Cristian Chivu fa qualche cambio dettato dalle assenze in attacco con una novità.

LOS ANGELES – Tutto pronto per l’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club. Questa notte i nerazzurri affronteranno i messicani del Monterrey in una sfida a eliminazione diretta che vale l’accesso alla finale del prestigioso torneo FIFA. Cristian Chivu i punta a confermare lo spirito e la qualità mostrati in campionato, pur operando qualche scelta sorprendente nella formazione titolare. Tra i pali ci sarà Sommer, protetto dalla linea difensiva composta da Pavard, De Vrij e Bastoni. Sulle corsie agiranno Carlos Augusto a sinistra e Luis Henrique a destra, quest’ultimo chiamato a sostituire l’infortunato Dumfries. In mezzo al campo spazio alla regia di Sucic, affiancato dall’esperienza di Mkhitaryan e dalla corsa e gli inserimenti di Barella.

Monterrey-Inter, spazio ad Esposito! La probabile formazione

CAMBI – In attacco, a sorpresa, Sebastiano Esposito parte dal primo minuto al fianco del capitano Lautaro Martinez. Una scelta che conferma la fiducia della società nei confronti del giovane attaccante, reduce da un’ottima stagione in prestito e ora pronto a misurarsi sul palcoscenico internazionale. Il Monterrey, formazione ben organizzata e fisica, rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice. L’Inter sa che non può permettersi passi falsi.

Inter(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro Martinez.

Allenatore: Cristian Chivu