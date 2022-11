Mondiali IN Qatar 2022: Argentina-Arabia Saudita sulla Inter-News Web TV

Mondiali IN Qatar 2022 è il format quotidiano della Redazione di Inter-News.it, che coprirà l’evento internazionale con dirette video dedicate alle partite dei sei nerazzurri protagonisti nella competizione internazionale. Ecco tutte le informazioni utili da sapere per iscriversi al canale e seguire in diretta su YouTube tutti gli appuntamenti sulla Inter-News Web TV

MONDIALI IN QATAR 2022 – Dopo il debutto di Senegal-Olanda (vedi video), oggi è il giorno di Argentina-Arabia Saudita, già in campo a Lusail. A partire dalle ore 12:30 non perdete i minuti finali della partita con la diretta video di Mondiali IN Qatar 2022 in compagnia della Redazione di Inter-News.it sulla Inter-News Web TV, in diretta sul canale YouTube (iscriviti subito!). In campo l’argentino Lautaro Martinez, probabilmente il calciatore dell’Inter più atteso in questa competizione. E non perdete nessuno dei prossimi appuntamenti in programma!

Il palinsesto completo di Mondiali IN Qatar 2022

TUTTE LE DIRETTE – La Redazione di Inter-News.it coprirà l’evento internazionale fino alla Finalissima del 18 dicembre. Al momento il palinsesto prevede un appuntamento al giorno per seguire l’Olanda di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, l’Argentina del già citato Lautaro Martinez e il Camerun di André Onana, ultimo a scendere in campo. Particolare attenzione alla Croazia di Marcelo Brozovic, che nella fase a gironi se la vedrà anche con il Belgio di Romelu Lukaku, al momento fuori per infortunio. Ecco il palinsesto attuale della Inter-News Web TV per la fase a gironi, ancora da aggiornare e completare con quella finale:

– lunedì 21 novembre, ore 18:30 (Senegal-Olanda, Gruppo A) → Vedi il video della puntata.

– martedì 22 novembre, ore 12:30 (Argentina-Arabia Saudita, Gruppo C);

– mercoledì 23 novembre, ore 12:30 (Marocco-Croazia, Gruppo F);

– giovedì 24 novembre, ore 12:30 (Svizzera-Camerun, Gruppo G);

– venerdì 25 novembre, ore 18:30 (Olanda-Ecuador, Gruppo A);

– sabato 26 novembre, ore 21:30 (Argentina-Messico, Gruppo C);

– domenica 27 novembre, ore 18:30 (Croazia-Canada, Gruppo F);

– lunedì 28 novembre, ore 12:30 (Camerun-Serbia, Gruppo G);

– martedì 29 novembre, ore 17:30 (Olanda-Qatar, Gruppo A);

– mercoledì 30 novembre, ore 21:30 (Polonia-Argentina, Gruppo C);

– giovedì 1° dicembre, ore 17:30 (Croazia-Belgio, Gruppo F);

– venerdì 2 dicembre, ore 21:30 (Camerun-Brasile, Gruppo G).

