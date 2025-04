Il Mondiale per Club fa visita all’Inter: il trofeo è nel cuore di Milano!

Il trofeo del Mondiale per Club arriva direttamente a Milano. L’Inter accoglie il gioiello, direttamente nel cuore della città, in attesa di debuttare nel torneo il prossimo giugno.

COUNTODOWN – Per l’Inter si avvicina sempre di più il debutto al Mondiale per Club del 2025. Sul calendario la data è segnata di rosso: il 17 giugno, al Rose Bowl Stadium di Los Angeles, contro i messicani del Monterrey. Poi seguiranno le sfide contro gli Urawa Red Diamonds e il River Plate, rispettivamente il 21 e il 25 giugno, entrambe al Lumen Field di Seattle. Nell’attesa che il fatidico momento arrivi, è direttamente il trofeo a fare visita al club interista in quel di Milano.

L’Inter ospita il trofeo del Mondiale per Club: ecco dove trovarlo a Milano!

TAPPA MILANESE – Il trofeo del Mondiale per Club, infatti, nei mesi che procedono l’inizio del torneo, sta compiendo un tour: ogni tappa coinvolge la città di appartenenza delle squadre partecipanti. Dopo la fermata a Parigi, euesto weekend è il turno dell’Inter, che ospita nel cuore di Milano il trofeo della competizione internazionale. Il trofeo – progettato dalla FIFA e realizzato in collaborazione con il marchio di gioielli di lusso Tiffany & Co. – è stato esposto in Duomo. Aspettando di scoprire a quale delle trentadue partecipanti al Mondiale per Club verrà consegnato l’ambitissimo premio dopo la finale al MetLife Stadium di New York, l’Inter e i suoi tifosi si godono il “gioiellino” direttamente nel cuore della città di Milano.

La foto che immortala il trofeo a Milano

