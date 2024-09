Mondiale per Club, svelate le sedi ospitanti: ecco dove giocherà l’Inter!

La Fifa ha appena svelato le sedi dove si disputerà il Mondiale per Club negli Stati Uniti. L’Inter, ovviamente, parteciperà.

SEDI MONDIALE PER CLUB – L’estate calcistica del 2025 si preannuncia caldissima, con la novità del Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. Tra le trentadue squadre partecipanti ci sarà anche l’Inter che, insieme all’altra italiana Juventus, aspetta di conoscere maggiori dettagli in merito al torneo. La Fifa, al Global Citizen Festival, ha appenato svelato le sedi dove si giocherà la nuova competizione. L’Inter e le sue avversarie conoscono i palcoscenici americani in cui si terranno le sfide del Mondiale per Club. Ora bisogna attendere solamente l’avvio dei giochi.

Sedi Mondiale per Club, la Fifa le svela: l’Inter scopre dove giocherà

LE CITTÀ SCELTE – Proprio dal parco del Global Citizen Festival, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha comunicato le località americane scelte par il Mondiale per Club. Ci sarà pure l’Inter in questo fantastico e nuovo torneo, dove giocheranno le migliori squadre al mondo. Di seguito le città scelte dalla Fifa per la disputa del prossimo Mondiale per Club 2025:

Miami

Seattle

Los Angeles

Orlando

Atlanta

Nashville

Charlotte

Cincinnati

Washington DC

Philadelphia

New York, New Jersey