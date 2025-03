Mondiale per Club, svelate tutte le cifre: ecco quanto può guadagnare l’Inter!

La FIFA svela le cifre in ballo per la partecipazione e il rendimento al Mondiale per Club del 2026. Ecco il potenziale guadagno per l’Inter e le altre squadre.

NUOVI DETTAGLI – Si avvicina sempre di più l’estate del 2025, quando avrà inizio la nuova edizione del Mondiale per Club. A poco a poco la FIFA svela tutti i dettagli del format, al quale parteciperanno anche Inter e Juventus in rappresentanza dell’Italia. Quest’oggi giungono informazioni che interessano da vicino proprio il club nerazzurro, ovvero le cifre che verranno guadagnate dalla partecipazione al torneo e il montepremi in ballo per il vincitore.

TUTTE LE CIFRE – 125 milioni di dollari (ovvero circa 116 milioni di euro) è la somma totale che andrà alla squadra che vincerà il Mondiale per Club. Il montepremi complessivo messo a disposizione dalla FIFA è di 1 miliardo di dollari, suddiviso in una componente sportiva (475 milioni di dollari) e in una componente di partecipazione (525 milioni di dollari). Questi i numeri importanti dai quali l’Inter può trarre beneficio prendendo parte, insieme alle altre trentuno squadre, al Mondiale per Club del 2026.

Mondiale per Club, cifre da capogiro: i potenziali ricavi per l’Inter

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI – Lo stesso Presidente della FIFA, Gianni Infantino si è espresso in merito: «Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club FIFA riflette l’apice del calcio per club e rappresenta il più grande montepremi mai assegnato in un torneo calcistico, con una fase a gironi di sette partite e un formato di playoff, prevedendo un potenziale premio di 125 milioni di dollari per i vincitori. Oltre ai premi in denaro destinati alle squadre partecipanti, esiste un programma di investimenti di solidarietà senza precedenti, con l’obiettivo di destinare ulteriori 250 milioni di dollari al calcio di club in tutto il mondo. Questa solidarietà fornirà senza dubbio un impulso significativo ai nostri continui sforzi per rendere il calcio davvero globale».

Distribuzione montepremi

PER PERFORMANCE: 2 milioni di dollari per vittoria (solo fase a gironi);

1 milione di dollari per pareggio (solo fase a gironi);

7,5 milioni di dollari per l’accesso agli ottavi;

13,125 milioni di dollari per l’accesso ai quarti;

21 milioni di dollari per l’accesso alla semifinale;

30 milioni di dollari per la finalista;

40 milioni di dollari per la vincitrice. PER PARTECIPAZIONE:

Club europei: tra 12,8 e 38,2 milioni di dollari in base a una classifica basata su criteri sportivi e commerciali;

Sud America: 15,2 milioni di dollari;

Nord, Centro America e Caraibi: 9,5 milioni di dollari;

Asia 9,5 milioni di dollari;

Africa: 9,5 milioni di dollari;

Oceania: 3,6 milioni di dollari.