Mondiale per Club e Serie A 2025-26: accordo Inter e Juventus!

Inter e Juventus a luglio uniche squadre italiane protagoniste nel nuovo Mondiale per Club. La Serie A 2025-26 inizierà qualche weekend dopo.

IN ACCORDO – Stagione lunghissima per Inter e Juventus, che al termine del campionato voleranno negli Stati Uniti per giocare il nuovo Mondiale per Club. Il torneo, che vedrà per la prima volta la partecipazione di 32 squadre, avrà inizio il 15 giugno 2025 per poi concludersi il 13 luglio. A tal proposito, è stata definita anche la data per quanto riguarda il sorteggio. L’Inter e la Juventus saranno le uniche due squadre italiane a poter partecipare. A tal proposito, come riferisce Calcio e Finanza, entrambe caldeggiano un’ipotesi sulla data di avvio della prossima Serie A 2025-26. Le ultime sul tema Mondiale Per Club e Serie A 2025-26.

Inter e Juventus in accordo: Mondiale per Club e Serie A 2025-26 tema!

PROPOSTA – Ieri, infatti, è avvenuta un’assemblea della Serie A dove si è discusso anche del prossimo campionato e della data di inizio. La proposta è stata quella di iniziare nel weekend del 23-24 agosto. Ipotesi che ha trovato d’accordo anche Inter e Juventus, proprio le due squadre impegnate nel torneo FIFA degli USA. I due club vivranno appunto una stagione infinita e senza precedenti, bisogna necessariamente andare in contro alle loro esigenze. Inoltre, nell’estate del 2026 ci sarà anche il primo Mondiale a 48 squadre.