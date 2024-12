Mondiale per Club, Inter verso la seconda fascia! Le quattro possibili urne

Si avvicina il momento del sorteggio per il Mondiale per Club 2025, con la cerimonia ufficiale programmata per il 5 dicembre alle 19 italiane a Miami. In attesa dell’annuncio definitivo da parte della FIFA, emergono anticipazioni sulle fasce di appartenenza delle squadre partecipanti. Inter e Juventus, infatti, dovrebbero far parte della seconda fascia.

NUOVA FORMULA – Secondo le prime indiscrezioni raccolte da CAZE TV, Inter e Juventus saranno collocate nella seconda fascia del Mondiale per Club 2025. Un posizionamento che riflette l’attuale ranking internazionale, con la prima fascia riservata ai club di maggiore prestigio e ai dominatori dei campionati continentali di Europa e Sud America. In attesa delle notizie ufficiali, rinfreschiamo la memoria riguardo quella che sarà la nuova formula del torneo. Trentadue saranno le squadre partecipanti, in otto gironi da quattro.

Fasce Mondiale per Club 2025 – La posizione dell’Inter

L’appartenenza alla seconda fascia indica che né l’Inter né la Juventus affronteranno i club dello stesso livello durante la fase a gironi, ma entrambe potrebbero incrociare i colossi della prima fascia. Questo scenario aumenta l’attesa per il sorteggio, in cui l’assegnazione di avversarie di terza e quarta fascia sarà cruciale per determinare le possibilità di avanzamento delle italiane alla fase a eliminazione diretta.

FASCIA 1 – Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

FASCIA 2 – Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Juventus, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Salisburgo.

FASCIA 3 – Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Monterrey, León, Wydad Casablanca, Boca Juniors, Botafogo.

FASCIA 4 – Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, Seattle Sounders, Inter Miami, Auckland City, MamelodiSundowns, Pachuca.

Dove seguire i sorteggi del Mondiale per Club

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su FIFA+, mentre i tifosi nerazzurri potranno seguire l’evento anche sul nostro sito Inter-News.it. Questo primo Mondiale per Club con il nuovo formato a 32 squadre rappresenta una pietra miliare per la competizione, pensata per offrire un palcoscenico ancora più grande ai migliori club provenienti da ogni angolo del pianeta. Con i gironi che saranno ufficializzati a breve, le aspettative per uno spettacolo calcistico di alto livello non fanno che crescere. L’Inter si prepara ad affrontare sfide di grande prestigio.