Mondiale per Club, dove vedere il sorteggio con un grande ospite dell’Inter!

In programma a brevissimo il sorteggio del Mondiale per Club: l’Inter informa i suoi tifosi su dove, quando e insieme a chi poter seguire l’evento in diretta. Ecco tutte le informazioni in merito.

FASE CALDA – Si entra sempre più nella calda fase del Mondiale per Club. All’inizio della nuova competizione della FIFA manca ancora qualche mese (giugno-luglio del 2025), ma giorno dopo giorno continuano a definirsi importanti dettagli. Dopo aver scoperto il tabellone completo delle trentadue squadre partecipanti, per l’Inter si avvicina il momento di conoscere le avversarie dirette. Il sorteggio del Mondiale per Club, infatti, si terrà giovedì 5 dicembre a Miami, alle ore 13:00 locali, quindi alle ore 19:00 italiane. Ma dove si potrà seguire il sorteggio? Il sito ufficiale nerazzurro informa su tutti i dettagli, compresa la partecipazione di un importante ospite legato al mondo nerazzurro.

Mondiale per Club, in arrivo il sorteggio: tutte le info utili per seguire l’Inter

DOVE E QUANDO – In merito al sorteggio del Mondiale per Club, sul sito dell’Inter si legge: «L’evento sarà trasmesso in diretta dai canali ufficiali nerazzurri: i tifosi potranno seguire il sorteggio di Miami su Inter TV, inter.it, sull’app ufficiale e sul canale YouTube del Club. La trasmissione inizierà alle 18:50, in diretta dallo studio di Appiano Gentile, con approfondimenti sulla nuova competizione, immagini in diretta da Miami e analisi delle possibili avversarie dell’Inter».

OSPITE – L’Inter prosegue con un’altra importante informazione legata al sorteggio del Mondiale per Club: «Grande ospite del programma sarà Goran Pandev: la Legend nerazzurra, presenza fissa nei Livematch delle partite di Champions League, sarà collegato in diretta con lo studio di Inter TV, mettendo a servizio degli spettatori tutta la sua esperienza da ex calciatore, con un tuffo nel passato al Mondiale per Club vinto nel 2010 dall’Inter anche grazie a una sua rete».