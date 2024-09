Mondiale per Club, definiti gli stadi in cui giocherà l’Inter: i dettagli

La FIFA ha svelato le sedi nelle quali si disputerà l’edizione del nuovo Mondiale per Club: la competizione, alla quale parteciperà anche l’Inter, si svolgerà negli Stati Uniti.

LA DECISIONE – Sono 32 le squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club: tra di esse due italiane, la Juventus e l’Inter. Nella notte la FIFA ha organizzato il Global Citizen Festival, piattaforma preordinata per definire gli stadi nei quali le formazioni partecipanti concorreranno per conquistare il prestigioso torneo. Di seguito, un quadro di quelli che saranno gli impianti nei quali potremo assistere alla competizione che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

Mondiale per Club, questi gli stadi in cui giocherà l’Inter

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

TQL Stadium (Cincinnati)

Hard Rock Stadium (Miami)

GEODIS Park (Nashville)

MetLife Stadium (New York)

Bank ok America Stadium (Charlotte)

Camping World Stadium (Orlando)

Inter&Co Stadium (Orlando)

Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Lumen Field (Seattle)

Audi Field (Washington)