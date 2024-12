Mondiale per Club, contro chi può giocare l’Inter e perché: cosa dice la regola

Alle ore 19:00 di oggi, il sorteggio del Mondiale per Club FIFA 2025 svelerà il cammino dell’Inter, una delle due squadre italiane partecipanti insieme alla Juventus. Anche Inter-News.it ovviamente seguirà l’evento LIVE minuto per minuto. Ecco quali potrebbero essere le avversarie dell’Inter e per quale motivo.

OGGI I SORTEGGI – L’Inter è stata inserita in seconda fascia nel nuovo format del Mondiale per Club 2025. Per questo motivo, chiaramente, i nerazzurri affronteranno una squadra di fascia 1, una di fascia 3 e una di fascia 4, in un torneo che promette spettacolo e sfide di altissimo livello. Secondo le regole stabilite dalla FIFA, l’Inter eviterà le europee di fascia 1 ma si troverà ad affrontare una big sudamericana tra Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense. Questo è un dettaglio non da poco, stabilito dalla FIFA in base al ranking. Le squadre europee sono state divise nelle due fasce in base al ranking: le prime quattro sono finite nell’urna 1, le altre otto invece in ordine nella fascia 2. Le formazioni europee sono state classificate in base al seguente ranking:

1. Manchester City

2. Real Madrid

3. Bayern Monaco

4. PSG

5. Chelsea

6. Borussia Dortmund

7. Inter

8. Porto

9. Atletico Madrid

10. Benfica

11. Juventus

12. Salisburgo

Mondiale per Club 2025, gli scenari per l’Inter

REGOLE E RANKING – Le prime quattro squadre europee sono state posizionate in fascia 1, mentre le restanti otto sono state incluse nella fascia 2. Questa suddivisione avrà un impatto significativo sulla composizione dei gruppi. Uno dei punti chiave del regolamento è che nessun gruppo può includere più di una squadra proveniente dalla stessa confederazione, ad eccezione delle squadre UEFA. Questo principio consente la presenza di due club europei nello stesso girone, un aspetto cruciale per comprendere le differenze nei potenziali scenari di sorteggio per l’Inter. I nerazzurri, essendo classificati tra le prime quattro squadre della fascia 2 (posizione 7 del ranking UEFA), l’Inter sarà abbinata esclusivamente a una squadra sudamericana di fascia 1 (tra Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense). Eviterà quindi di affrontare le big europee di fascia 1 come Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid o PSG.

ALTRO DETTAGLIO – Un’ulteriore specifica riguarda la fascia 2: secondo il regolamento FIFA, le squadre UEFA classificate tra la quinta e l’ottava posizione (tra cui l’Inter) saranno abbinate nei gironi con le squadre CONMEBOL di fascia 1. Al contrario, le squadre europee dalla nona alla dodicesima posizione (tra cui la Juventus) saranno sorteggiate con una big UEFA di fascia 1. Pur dovendo una big sudamericana, eviterà le più grandi formazioni europee. Tuttavia, il sorteggio potrebbe comunque creare un girone complesso.

Le possibili combinazioni del girone dell’Inter

Tra le avversarie più temibili, Flamengo e River Plate rappresentano le sfide di maggiore spessore per l’Inter. Entrambe le squadre vantano una tradizione importante e giocatori di calibro internazionale. Tuttavia, il Fluminense, considerato la formazione più abbordabile, potrebbe offrire un avvio più agevole per i nerazzurri. Un girone complicato potrebbe includere il River Plate o il Flamengo, affiancati da Al Hilal, che schiera stelle come Koulibaly e Milinkovic-Savic, e dall’Inter Miami di Lionel Messi, rappresentante degli USA ospitanti. Un simile scenario metterebbe l’Inter davanti a sfide estremamente competitive già nella fase iniziale. Dall’altra parte, la configurazione ideale per i nerazzurri includerebbe il Fluminense, il Wydad Casablanca o l’Ulsan Hyundai in terza fascia, e l’Auckland City FC in quarta, la rappresentante dell’Oceania.

SORTEGGIO MONDIALE PER CLUB 2025 – LE FASCE

Prima fascia: Manchester City (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Bayern Monaco (Germania), PSG (Francia), Flamengo (Brasile), Palmeiras (Brasile), River Plate (Argentina), Fluminense (Brasile).

Seconda fascia: Chelsea (Inghilterra), Borussia Dortmund (Germania), Inter (Italia), Porto (Portogallo), Atlético Madrid (Spagna), Benfica (Portogallo), Juventus (Italia), Red Bull Salisburgo (Austria).

Terza fascia: Al Hilal (Arabia Saudita), Ulsan HD (Corea del Sud), Al Ahly (Egitto), Wydad AC (Marocco), Monterrey (Messico), Club León (Messico), Boca Juniors (Boca Juniors), Botafogo (Brasile).

Quarta fascia: Urawa Red Diamonds (Giappone), Al Ain (Emirati Arabi Uniti), Espérance Tunisi (Tunisia), Mamelodi Sundowns (Sudafrica), Pachuca (Messico), Seattle Sounders (USA), Auckland City (Nuova Zelanda), Inter Miami (USA).