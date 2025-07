Mondiale per Club, il bilancio definitivo per l’Inter: l’incasso totale!

Il Mondiale per Club si è concluso con la vittoria d’autorità del Chelsea contro il PSG con il punteggio di 3-0. Dando un’occhiata al bilancio per tutte le squadre partecipanti, si registra un dato importante per l’Inter.

L’ESPERIENZA – Il Mondiale per Club ha rappresentato un “esperimento” non solo dal punto di vista dell’organizzazione generale, ma anche nel caso specifico dell’Inter di Cristian Chivu. Nonostante le difficoltà del caso, considerando che il tecnico rumeno non ha avuto modo di preparare adeguatamente la competizione da tecnico nerazzurro, vari sono gli elementi positivi da poter trarre dalla competizione. Innanzitutto quello “tecnico”, con la certificazione della capacità di Francesco Pio Esposito di reggere il peso della maglia nerazzurra in palcoscenici di primo piano. Poi quello di natura economica, con il dato sulle entrate che può soddisfare la società meneghina.

Mondiale per Club, le entrate dell’Inter: le singole voci

IL DATO – Come riportato da Calcio e Finanza, l’Inter si posiziona al nono posto tra le società che hanno ricavato i maggiori incassi dalla competizione. Il guadagno totale di 33 milioni è così ripartito: 21,6 per la partecipazione; 3,6 per le vittorie; 0,9 per i pareggi; 6,9 per l’accesso agli ottavi di finale. La compagine nerazzurra emerge come l’italiana maggiormente “arricchita” dal Mondiale per Club, con la Juventus ferma a 27,6. Che tali fondi vengano investiti sul mercato non è una certezza, ma quel che è sicuro è che potranno essere utili per rimpinguare le casse nerazzurre in un momento sicuramente più lieto rispetto a quello precedente.