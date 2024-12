Mondiale per club 2025, oggi sorteggio per l’Inter! Le informazioni

Il Mondiale per club è uno degli appuntamenti principali del 2025 di calcio e oggi ci sarà il sorteggio. L’Inter scoprirà così le avversarie nel girone della prima edizione allargata a trentadue squadre: ecco tutte le informazioni, su Inter-News.it dalle 18.45 il LIVE dell’evento.

L’APPUNTAMENTO – Alle 19 ora italiana, le 13 locali, a Miami si svolgerà il sorteggio della prima edizione allargata del Mondiale per club FIFA. Ci saranno trentadue squadre, con Inter e Juventus come italiane. I club qualificati sono divisi in quattro fasce da otto squadre ciascuna, con le rispettive classifiche delle confederazioni utilizzate come criterio. Si giocherà dal 15 giugno al 15 luglio 2025 negli Stati Uniti e sarà possibile vederlo in diretta su DAZN. Ecco tutte le informazioni.

SORTEGGIO MONDIALE PER CLUB 2025 – LE FASCE

Prima fascia: Manchester City (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Bayern Monaco (Germania), PSG (Francia), Flamengo (Brasile), Palmeiras (Brasile), River Plate (Argentina), Fluminense (Brasile).

Seconda fascia: Chelsea (Inghilterra), Borussia Dortmund (Germania), Inter (Italia), Porto (Portogallo), Atlético Madrid (Spagna), Benfica (Portogallo), Juventus (Italia), Red Bull Salisburgo (Austria).

Terza fascia: Al Hilal (Arabia Saudita), Ulsan HD (Corea del Sud), Al Ahly (Egitto), Wydad AC (Marocco), Monterrey (Messico), Club León (Messico), Boca Juniors (Boca Juniors), Botafogo (Brasile).

Quarta fascia: Urawa Red Diamonds (Giappone), Al Ain (Emirati Arabi Uniti), Espérance Tunisi (Tunisia), Mamelodi Sundowns (Sudafrica), Pachuca (Messico), Seattle Sounders (USA), Auckland City (Nuova Zelanda), Inter Miami (USA).

FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – LA PROCEDURA

Saranno applicati diversi vincoli durante il sorteggio del Mondiale per club, tra cui il principio generale che nessun girone può presentare più di una squadra della stessa confederazione. Ciò si applica a tutte le confederazioni, eccetto l’Europa, che sarà rappresentata da dodici club al torneo. Pertanto, quattro degli otto gironi presenteranno due club europei: significa che l’Inter potrebbe trovare un avversario europeo.

Un principio di classificazione a coppie basato sul ranking delle confederazioni sarà applicato alle squadre della fascia 1 quando si assegnano i rispettivi gironi. Altre limitazioni imporranno che i club della stessa associazione membro non possano essere raggruppati insieme e tutti i club della fascia 1 saranno assegnati alla prima posizione del girone in cui sono stati sorteggiati.

Inoltre, per motivi di programmazione, entrambi i club americani, Inter Miami e Seattle Sounders, saranno automaticamente assegnati alla quarta fascia nei gruppi A e B. L’Inter Miami giocherà la partita di apertura del torneo all’Hard Rock Stadium di Miami, mentre i Sounders apriranno la loro campagna al Lumen Field di Seattle, subito dopo. Il sorteggio del Mondiale per club inizierà con la prima fascia, qui tutti i dettagli (in inglese).