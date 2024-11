Mondiale per Club, novità per l’Inter: svelate data e ora del sorteggio!

L’Inter si prepara a scoprire le avversarie della fase a gironi del Mondiale per Club. La FIFA comunica la data e l’orario del sorteggio.

NUOVI DETTAGLI – Continuano ad arrivare importanti novità sul Mondiale per Club. La FIFA comunica un’importante notizia sul sorteggio della fase a gironi, durante il quale l’Inter scoprirà le sue avversarie. Di seguito tutti i dettagli sul Mondiale per Club comunicate dalla FIFA sul proprio sito ufficiale.

Sorteggio Mondiale per Club, ecco quando l’Inter scoprirà le sue avversarie

DATA E ORA – Sul sito della FIFA si legge: «I migliori club del mondo scopriranno i loro avversari nella fase a gironi della prima FIFA Club World Cup a 32 squadre giovedì 5 dicembre 2024, quando gli occhi del mondo del calcio saranno puntati su Miami negli Stati Uniti per il sorteggio del torneo. L’estrazione, che si svolgerà come evento in studio in diretta, avrà inizio alle 13:00 ora locale (19:00 CET) e sarà trasmessa in tutto il mondo tramite FIFA.com, FIFA+ e altri canali di supporto».

Il resto dei dettagli sul Mondiale per Club

PARTECIPANTI – La FIFA prosegue: «Tutti i 32 club partecipanti alla nuova FIFA Club World Cup saranno già noti al momento del sorteggio che si terrà a Miami. Mentre la storica finale tutta brasiliana della CONMEBOL Libertadores tra il Clube Atlético Mineiro e il Botafogo de Futebol e Regatas a Buenos Aires, Argentina, sabato 30 novembre 2024, determinerà l’ultima squadra qualificata per il torneo».

ULTIME NOVITÀ – Questi gli ultimi aggiornamenti legati al Mondiale per Club: «La FIFA ha recentemente svelato i 12 stadi del torneo, ha confermato l’Inter Miami CF come penultimo club a qualificarsi (come rappresentante ospitante) dopo la stagione regolare MLS 2024 da record degli Herons. Ha annunciato che il Seattle Sounders FC giocherà ciascuna delle partite della fase a gironi al Lumen Field. Ed anche che il torneo inizierà a Miami all’Hard Rock Stadium domenica 15 giugno 2025. E ha svelato Hisense come primo partner in un evento a Shanghai».