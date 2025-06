Mondiale per Club, Inter Miami pareggia con l’Al Ahly: Messi illumina ma non basta

Si apre con uno 0-0 il cammino dell’Inter Miami nel nuovo Mondiale per Club. Allo Hard Rock Stadium, i padroni di casa non riescono ad avere la meglio sull’esperta formazione egiziana dell’Al Ahly, nonostante una prestazione intensa e un Lionel Messi brillante, ma sfortunato.

SOLO PARI – La gara d’esordio del torneo ha offerto subito ritmi elevati e grande agonismo. A prendere il controllo iniziale è stato l’Al Ahly, che al 28’ ha avuto l’occasione più grande del primo tempo: rigore conquistato da Percy Tau, ma Óscar Ustari ha ipnotizzato Trezeguet con una parata da copertina, tenendo in vita i suoi. Nel secondo tempo è salita in cattedra l’Inter Miami. Messi, applaudito da un pubblico in delirio, ha sfiorato il gol in due occasioni: prima con un calcio di punizione a giro che ha colpito l’esterno del palo, poi con un destro al volo da fuori area che ha costretto il portiere egiziano El Shenawy a un grande intervento.

Inter Miami, tanto possesso palla ma non serve: solo pari

SENZA RETI – Nonostante il dominio territoriale nella ripresa, la squadra americana non riesce a sbloccare il risultato. Da segnalare anche una rete annullata a Luis Suárez per fuorigioco millimetrico. L’Al Ahly, compatto e ordinato, ha retto bene l’urto, confermandosi avversario di grande esperienza internazionale. Un esordio amaro per l’Inter Miami, che sperava in una partenza più convincente nella competizione casalinga. La prestazione di Lionel Messi resta il faro della squadra, ma servirà maggiore cinismo sotto porta per superare il girone. Prossimo appuntamento tra quattro giorni contro l’Auckland City, in un match già decisivo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.