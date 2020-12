Molina: “San Siro stadio unico. Inter squadra forte, abbiamo un obiettivo”

Molina Crotone

Salvatore Molina, centrocampista del Crotone, ha parlato ai canali ufficiali della società calabrese dopo il rinnovo contrattuale con il club. Inevitabile il commento sulla sfida contro l’Inter, in programma a San Siro il 3 gennaio 2020 (QUI il resoconto dell’allenamento odierno dei rossoblu).

GRANDE EMOZIONE – La prima partita del 2021 per l’Inter sarà a San Siro, contro il Crotone. I nerazzurri sono chiamati a cercare un’importantissima ottava vittoria consecutiva, dopo aver concluso il 2020 nel migliore dei modi con il risultato di 1-2 a Verona. Anche i calabresi arrivano da una vittoria, contro il Parma, e saranno sicuramente determinati a cercare punti salvezza. Come sottolineato dal centrocampista Salvatore Molina, che ai canali ufficiali del club rossoblu ha commentato in questo modo l’avvicinamento alla partita: «I risultati aiutano a crescere, danno fiducia, era importante vincere l’ultima per confermare quanto di buono stavamo facendo. Le mura amiche sono per noi un punto di forza e il calendario in questo non ci ha dato una mano. Ora dobbiamo fare punti anche fuori. San Siro è uno stadio unico in Italia, a maggior ragione per me che ci sono praticamente nato con tutte le partite che sono andato a vedere. Sarà un’emozione indescrivibile. Ancor di più perché incontriamo una squadra davvero forte e speriamo di poter far punti anche lì».