Modric decide Croazia-Polonia! Zielinski ugualmente in campo

Nella seconda giornata della UEFA Nations League, la Croazia ha conquistato una vittoria preziosa contro la Polonia, imponendosi per 1-0 in una sfida equilibrata e combattuta.

VITTORIA – Croazia-Polonia termina sul risultato di 1-0, deciso dal gol di Luka Modric al cinquantaduesimo minuto di gioco. Con questo risultato, la Croazia si piazza al secondo posto del girone con 3 punti, gli stessi della Polonia, che però scende al terzo posto a causa della differenza reti. La partita si è giocata a ritmi elevati, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria, ma alla fine è stata la maggiore qualità tecnica dei croati a fare la differenza. Il gol di Modric è arrivato in un momento cruciale della partita, quando il match sembrava bloccato sullo 0-0. Il centrocampista del Real Madrid ha sfruttato al meglio un assist preciso per battere il portiere polacco con un tiro preciso

Sospiro di sollievo per l’Inter, risposta da Zielinski!

IN CAMPO – Tra le fila polacche, Piotr Zielinski ha giocato un ruolo chiave, nonostante un problema al tallone che lo aveva messo in dubbio per la partita. Il centrocampista dell’Inter. è stato schierato titolare e ha cercato di orchestrare il gioco offensivo della sua squadra, posizionandosi dietro l’unica punta. Il dolore ha probabilmente limitato le sue prestazioni e, nonostante l’impegno, non è riuscito a incidere come ci si aspettava. È stato sostituito al 62′, lasciando spazio a un cambio tattico che non ha però sortito gli effetti desiderati.