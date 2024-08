Mkhitaryan: «Vorrei chiudere la carriera all’Inter! Pronti per il Genoa»

Henrikh Mkhitaryan ha parlato di presente e futuro a Dazn. Il centrocampista armeno dell’Inter ha presentato anche i suoi nuovi compagni.

OBIETTIVI – Mkhitaryan non si pone limiti: «Sono state grande emozioni perché è stato il primo scudetto in Europa e poi con l’Inter. Orgoglioso perché si è trattato della seconda stella, è stata una gioia unica. L’anno scorso abbiamo avuto tante soddisfazioni e anche questo anno non ci fermeremo, vogliamo vincere tanti trofei per rendere felici tifosi e noi stessi. Sono i trofei a configurare la carriera di un calciatore, faremo il massimo».

FUTURO – Mkhitaryan vede solo l’Inter: «Mi piacerebbe tantissimo chiudere la mia carriera all’Inter, ma dipende tanto dalla società. Io farò il mio meglio per provare a rimanere qui a lungo possibile. Poi vedremo».

ACQUISTI – Poi Mkhitaryan sui nuovi arrivi: «Siamo contenti di avere Zielinski come calciatore nostro e compagno, è fortissimo. Ci darà una grande mano come Frattesi, che ha fatto la differenza sia dalla panchina che da titolare. Purtroppo sceglie il mister, che non può far giocare 25 giocatori. Ma tutti avremo le nostre opportunità per aiutare la squadra. Giocatore bravissimo, non so se ci assomigliamo, ma è un giocatore bravissimo. Meglio avere giocatori diversi per avere più alternative. Avere 20 giocatori con stesse caratteristiche non è buono. Taremi mi ha impressionato dal primo giorno, ho giocato contro al Porto. L’ho avevo seguito, ci darà una grande mano. Avrà del tempo per adattarsi, ma è un grande rinforzo. Non molla, non si ferma, va sempre avanti e prova sempre a segnare».

AVVERSARI E CALENDARIO – Poi Mkhitaryan sulla prima gara della stagione e non solo: «Genoa partita difficilissima, come l’anno scorso. Faremo di tutto per essere pronti e iniziare il campionato nel migliore dei modi. Avversarie? Milan, Napoli e Juventus hanno cambiato allenatori e rinforzato la squadra con nuovi calciatori, ma noi dobbiamo essere focalizzati su di noi e fare le cose che possiamo fare. Calendario? Saremo pronti per tutti gli impegni, anche in Champions League con 4 partite in casa e 4 fuori. Saremo pronti».