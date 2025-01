Mkhitaryan: «Supercoppa, la vedo così! Lega saudita cresce»

Mkhitaryan ha parlato della finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan. Al contempo, il centrocampista armeno si è espresso sul calcio locale.

OBIETTIVO – Alla vigilia della finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan, Henrikh Mkhitaryan è stato intercettato dai colleghi sauditi di Al-Sharq. Il centrocampista armeno non vede l’ora di rendersi protagonista nel derby d’Arabia, il secondo degli ultimi tre anni: «Sarà difficile e interessante. Non vediamo l’ora di giocare. Puntiamo a vincere la Supercoppa e a battere il Milan in una sfida che è come un derby d’Italia, vediamola così. Sarò felice se riuscirò a vincere ancora qui a Riad. Abbiamo vinto contro Milan e Napoli negli ultimi due anni e speriamo di ripeterci».

Mkhitaryan, non solo Inter-Milan: ma anche la crescita del calcio saudita

CAMPIONATO SAUDITA – Mkhitaryan ha poi risposto alla domanda sul campionato saudita, la Saudi Pro League dove figurano giocatori come Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic (suo ex compagno all’Inter) e Sadio Mané. Il suo pensiero: «Saudi Pro League? Quando riesco cerco di guardare qualche partita, anche se non ce la faccio a vederle tutte. Però posso dire che il livello del calcio saudita si è innalzato. Non sono un giocatore della Lega saudita, ma i giocatori adorano essere».