Mkhitaryan-Inter, storia alla Perisic? Risoluzione quiz attesa a ore − SI

La storia di Mkhitaryan con la Roma è molto simile a quella già vissuta dall’Inter un paio di settimane fa con Perisic. Presto si arriverà alla risoluzione del quiz

PRUDENZA − Mkhitaryan sarà Inter o ancora Roma? Il quiz continuerà ancora per poche ore. La Roma ha infatti lanciato un ultimatum al giocatore che dovrà decidere sul suo futuro. Come riporta Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia mercato, presto si capirà l’epilogo della storia. L’Inter resta molto fiduciosa sulla buona riuscita dell’affare ma occhio come sempre al calciomercato. Fin quando non arrivano le firme tutto può ancora cambiare. Serve prudenza.