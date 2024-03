Mkhitaryan mai a riposo! Inamovibile da Bologna a… Bologna: il dato!

Anche a Bologna Henrikh Mkhitaryan non molla il posto fisso nell’Inter di Simone Inzaghi. Ma c’è un dato interessante sull’armeno che riporta proprio ai rossoblù.

ONNIPRESENZA – Se esistesse il filtro dell’eterna giovinezza non ci sarebbero dubbi: Henrikh Mkhitaryan lo ha assunto. E invece no, nessuna pozione, nessun trucco di magica o rito esoterico. Il segreto del centrocampista armeno è il lavoro, la dedizione, la costanza e la grande fiducia datagli dall’Inter e da mister Simone Inzaghi. Proprio quest’ultimo sembra non poter davvero fare mai a meno del numero ventidue, anche quando ci si potrebbe tranquillamente attendere un giorno di riposo, come nel caso della trasferta a Bologna. Invece Mkhitaryan quest’anno sembra destinato a non prendere mai fiato, neanche domani stando a quanto si legge nella probabile formazione nerazzurra.

IRONIA – L’onnipresenza di Mkhitaryan divide i tifosi dell’Inter e, spesso, scatena anche l’ilarità sui social. Numerosissimi, infatti, ogni weekend i meme che si trovano sul web e che hanno come soggetto l’armeno ‘costretto’ a ‘sottostare’ alle volontà del demone Inzaghi, che continua a negargli la panchina. Cosa che, molto probabilmente, accadrà anche domani pomeriggio a Bologna e che, ironia della sorte, in campionato si ripete proprio dalla gara d’andata contro i rossoblù di Thiago Motta. Dando uno sguardo alle presenze in campo di Mkhitaryan con l’Inter quest’anno, infatti, si può notare come l’ultima volta che ha riposato dal 1′ in campionato risale alla sfida contro la Salernitana del 30 settembre. Il centrocampista armeno è tornato regolarmente titolare in quella successiva – appunto contro il Bologna – per poi non abbandonare più il posto fisso.