Mkhitaryan aumenta i problemi dell’Inter: rischio assenza col Venezia!

Continua a suonare l’allarme infortuni in casa Inter. Henrik Mkhitaryan sembra destinato ad aggiungersi alla lista degli indisponibili di mister Inzaghi per la sfida di domenica contro il Venezia.

TEGOLA – Piove sul bagnato in casa Inter, con la lista degli indisponibili per la trasferta di Venezia che continua ad aumentare. Per il match di domenica pomeriggio, in programma alle ore 15.00 allo Stadio ‘Pier Luigi Penzo’ potrebbe mancare anche Henrik Mkhitaryan. Uno dei pilastri del centrocampo di Simone Inzaghi appare non al top, secondo quanto riportato da Barza.com sul proprio profilo X. La notizia della probabile indisponibilità dell’armeno si aggiunge a quella certa, giunta in mattinata dopo l’esito degli esami, di Aurel Bisseck. Si prepara a sostituire l’armeno Piotr Zielinski, che appare più informa di Davide Frattesi. Con quest’ultimo risucchiato negli ultimi giorni dal vortice dei rumors di mercato.

Mkhitaryan, altro forfait in vista di Venezia-Inter

PROSSIME ORE – Tra le note positive per l’allenatore nerazzurro, in vista di Venezia-Inter, c’è almeno il recupero di Marcus Thuram e Benjamin Pavard. E pensando alle prossime sfide in programma nell’agenda nerazzurra, fortunatamente Inzaghi potrà riavere con sé altre importanti pedine della rosa, come Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Joaquin Correa. Si attendono le prossime ventiquattro ore per avere maggiori certezze, oltre che sull’assenza di Mkhitaryan, anche sul resto della formazione titolare che scenderà in campo in Venezia-Inter.