Mkhitaryan: «Inzaghi migliorato, noi competitivi! Voglio finire all’Inter»

L’Inter riprende ad allenarsi regolarmente ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro l’Udinese, valida per la trentesima giornata di campionato di Serie A. Di questo e degli obiettivi stagionali ne ha parlato Henrikh Mkhitaryan in un’intervista realizzata da Sky Sport.

STEP BY STEP – Henrikh Mkhitaryan torna con i piedi per terra, e con grande esperienza predica calma per questo finale di stagione: «Contro l’Udinese non è mai stata una partita facile, né in casa né fuori. Ci aspettiamo una partita difficile. Sanno bene come difendere, per questo noi dovremmo fare del nostro meglio per vincere quella partita. Il cammino ad oggi è ancora lungo su tutti i fronti, non siamo andati da nessuna parte. Pensiamo solo partita dopo partita».

OBIETTIVI STAGIONALI – Henrikh Mkhitaryan parla del sogno che accomuna tutto lo spogliatoio dell’Inter: «Abbiamo altri due mesi da giocare, non andiamo troppo avanti. Possiamo arrivare alla fine di tutte le competizioni, sogniamo in grande e se lo fai significa che ci puoi arrivare. Ma non sarà facile: tutti vogliono vincere campionato, coppa e Champions League».

SU INZAGHI – Il centrocampista armeno elogia il suo tecnico e sottolinea la crescita: «Inzaghi è migliorato tantissimo negli ultimi due anni, lo fa vedere con le partite che stiamo facendo. Sta ancora cambiando nel modo giusto, vuole imparare. Ho avuto tanti allenatori, ma ognuno è stato diverso. Inzaghi sta facendo benissimo e merita di allenare l’Inter».

Mkhitaryan sul futuro: addio calcio o Inter? La risposta

SUL FUTURO – Henrikh Mkhitaryan non ha premura di capire cosa farà nei prossimi mesi. Sul piatto la possibilità di dire all’Inter o al calcio in generale, ma anche la possibilità di rinnovare: «Io voglio finire la mia carriera in un livello alto come l’Inter. Al termine di questa stagione vedrò se continuare ancora per un altro anno o se andrò via. Io voglio continuare, sono felice qui. Se mi dovessero proporre un contratto per il rinnovo perché no! Ma dovrò valutare anche le condizioni del mio corpo se continuerà a rispondere bene».