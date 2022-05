Mkhitaryan-Inter, a breve l’esito del summit Roma: una cosa è già certa!

A breve ci sarà l’esito definitivo dell’incontro tra la Roma e i rappresentanti di Mkhitaryan. L’Inter attende con trepidazione. Intanto, è già certa una notizia

ATTESA − Oggi era in programma l’incontro decisivo tra la Roma e i rappresentanti di Mkhitaryan con l’Inter spettatrice interessata. Per l’esito definitivo bisognerà aspettare ancora qualche ora ma una cosa è già certa: la Roma non farà rilanci. Il club giallorosso valuta congrua la proposta fatta all’armeno di un anno con opzione sul secondo. Quella dell’Inter è decisamente più allettante, ovvero 3,5 milioni di euro per due anni. Secondo Sky Sport, pomeriggio arriverà il verdetto finale.