Mkhitaryan: «Inter, a Barcellona sarà difficile ma interessante. Vogliamo la finale»

Mkhitaryan guarda già a mercoledì sera, quando l’Inter scenderà in campo in Spagna per affrontare il Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League. Il centrocampista armeno ha parlato in un’intervista realizzata dall’UEFA. Ecco un breve strano.

IN SEMIFINALE – Henrikh Mkhitaryan è stato protagonista di un’intervista che verrà pubblicata nel prossimo numero del magazine ufficiale della UEFA, “The UCL Show”. In attesa dell’uscita integrale, è stata diffusa una breve anticipazione delle sue parole, che raccontano le sensazioni a pochi giorni dal grande appuntamento europeo: «Non sarà una partita facile, perché il Barcellona ha una squadra giovane e talentuosa, con qualche elemento di esperienza. Sarà una partita molto interessante, anche perché semifinali e finale sono sempre gare molto belle da giocare e da vedere. Speriamo di poter giocare al meglio delle nostre possibilità e fare due grandi partite, all’andata e al ritorno, e cercare di raggiungere la finale».