Mkhitaryan, dall’Inter ‘ingiocabile’ al ‘Non siamo andati da nessuna parte’

Riecco Mkhitaryan, che a distanza di circa un mese e mezzo dal famoso post di Inter-Monaco, è ritornato a parlare. Piedi per terra, cambio di registro per l’armeno.

PIEDI PER TERRA – Un Mkhitaryan più misurato, più equilibrato e meno arrogante, dialetticamente parlando, rispetto a qualche settimana fa. Ed è così che l’armeno passa dalla famosa frase “Inter ingiocabile” ad una battuta più umile e soprattutto più vicina alla realtà: “Non siamo andati da nessuna parte“. Nella giornata di oggi, il centrocampista armeno ha rilasciato un’intervista esclusiva per i colleghi di Sky Sport, toccando diversi temi: dalla prossima partita dell’Inter contro l’Udinese, fino a Simone Inzaghi e al suo futuro. Ma la parte più importante e significativa, probabilmente, è quella legata agli obiettivi dell’Inter. Qui, l’ex Roma è ritornato, giustamente, con i piedi per terra, parlando con umiltà e misura. L’umiltà è la virtù dei vincenti e l’Inter dovrà perseguirla per riuscire a trasformare quegli appaganti e suggestivi sogni in solide realtà.

La risalita dell’Inter dal cambio di registro di Mkhitaryan

RISALITA – Appunto umiltà e piedi per terra, che l’Inter sembrava avesse smarrito tra gennaio e inizio febbraio. Dalla sconfitta cocente in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, fino ai KO contro Fiorentina e Juventus, tutti campanelli d’allarme di certo non banali. Ma da queste cadute, l’Inter è ritornata a risalire la china. Lo spogliatoio nerazzurro si è ricompattato verso un unico comun denominatore: lavoro e sacrificio. Due propositi, appunto, che rimandano ai due concetti citati in precedenza: ossia all’umiltà e allo stare con i piedi per terra. Da qui, “rinasce” l’Inter operaia col Genoa (1-0 dopo una partita durissima), quella di rimonta col Monza (da 2-0 a 3-2) più quella “dura a morire” di Napoli (1-1 con grande sofferenza nella ripresa) e super efficace contro Feyenoord e Atalanta. Ora tocca non fermarsi, perché ritornando ancora una volta a Mkhitaryan: “La strada è ancora lunga”.