Mkhitaryan fa il punto: «Lavoriamo sempre per raggiungere l’obiettivo del bis!»

Henrikh Mkhitaryan ha parlato al termine dell’incontro pareggiato dall’Inter con il Chelsea per 1-1. L’armeno ha messo in chiaro quale sia l’obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione.

IL BIS – Henrikh Mkhitaryan è stato intervistato da InterTV dopo il match che la sua Inter ha pareggiato con il Chelsea con il punteggio di 1-1. Le parole dell’armeno sono molto importanti per comprendere il livello di consapevolezza raggiunto dagli interpreti nerazzurri e i loro obiettivi futuri: «Abbiamo fatto una bella preparazione, siamo quasi al completo. Lavoriamo bene, l’obiettivo è vincere il campionato, stiamo avvicinandoci al meglio. Abbiamo tanto da dimostrare, la stagione scorsa è stata bella ma siamo già concentrati su quella nuova».

I TIFOSI – Mkhitaryan si è successivamente concentrato sull’importanza del tifo interista nel dare una spinta decisiva verso i successi auspicati dall’Inter: «Il sostegno dei tifosi è fondamentale sempre, qui abbiamo giocato come sempre di fronte a una squadra importante. Ringraziamo sempre il popolo nerazzurro, non c’è mai una trasferta: tutti sono sempre al nostro fianco».

Mkhitaryan sul nodo relativo alla condizione fisica dell’Inter!

LA FORMA – Infine, Mkhitaryan ha posto l’accento sullo stato di forma attuale della sua squadra, impegnata ad aumentare i propri carichi di lavoro come richiesto da Simone Inzaghi in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A 2024-2025, il cui primo scoglio sarà dato dall’incontro di sabato 17 agosto contro il Genoa: «La condizione fisica? Speriamo di arrivare al 100%, anche se non è facile. Siamo consapevoli che dobbiamo fare del nostro meglio per arrivare al massimo».