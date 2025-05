Mkhitaryan: «Esperienza? Sì, ma anche qualità e concentrazione!»

Mkhitaryan parla a due giorni da Psg-Inter. Il centrocampista armeno, 36 anni, è pronto a giocare la sua seconda finale di Champions League.

EPILOGO DIVERSO – Henrikh Mkhitaryan, intercettato da TNT Sports, non vede l’ora di giocare sabato sera Psg-Inter: «Sembra andare bene, non vedo l’ora di giocare questa partita. Sì, dopo l’ultima volta che siamo stati in finale, ne abbiamo un’altra da giocare e non vediamo l’ora. Ovviamente vogliamo vincere questa volta, non sarà facile perché sappiamo che il Psg è una buona squadra».

NON SOLO ESPERIENZA – Mkhitaryan sarà uno dei giocatori più maturi in campo. Ma non conta solo quello: «Dando un’occhiata a quello che ho fatto, ho quell’esperienza e stiamo cercando di aiutare i nostri compagni di squadra a fare del nostro meglio per vincere insieme perché abbiamo bisogno dell’esperienza. Ma ovviamente non è solo l’esperienza che conta, c’è anche la qualità, la parte tecnica. Tutto e cercheremo di fare del nostro meglio, ovviamente».

CONCENTRAZIONE A MILLE – La conclusione di Mkhitaryan sa di monito anche ai suoi compagni: «Penso che sia difficile perché l’avversario è forte. Sono partite in cui devi essere ben preparato mentalmente, rimanendo concentrato per tutta la partita ed è stato quello che è successo contro il Bayern Monaco e contro il Barcellona. E spero che ci riusciremo anche sabato».