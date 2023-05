Mkhitaryan, definiti gli esami dopo l’infortunio: da capire una cosa

Mkhitaryan ha dovuto alzare bandiera bianca al 44’ del derby Inter-Milan di ieri (vedi articolo). Sport Mediaset aggiorna su quando saranno gli esami strumentali per l’armeno, con un chiarimento necessario sull’infortunio.

LO STOP – Per Henrikh Mkhitaryan oggi giorno di riposo come tutta l’Inter, ma domani anziché riprendere gli allenamenti alla pari dei suoi compagni si sottoporrà a esami strumentali. Questo per capire l’entità dell’infortunio, che lo ha costretto al cambio al 44’ nel derby col Milan. Sport Mediaset segnala, oltre alla data del controllo, come ci sia da capire se sia uno stiramento e nel caso di quale grado. La prima diagnosi arrivata subito dopo il cambio parlava di un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra per Mkhitaryan. È chiaro che l’obiettivo è riaverlo almeno per la finale di Champions League: al 10 giugno mancano ventiquattro giorni. E domani si capirà quante possibilità avrà Mkhitaryan di recuperare.