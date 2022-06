VIDEO IN − Mkhitaryan, visite mediche al Coni finite: l’agenda dell’Inter

Mkhitaryan ha terminato le visite mediche. Dopo la prima tappa all’Humanitas e la seconda al Coni, il centrocampista ha conseguito l’idoneità sportiva. L’Inter ha posto un programma

ORA IN SEDE − Non si ferma l’Henrikh Mkhitaryan day. Dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva tra Humanitas e Coni, il centrocampista armeno ora pranzerà prima di recarsi in sede Inter per firmare il nuovo contratto. Questo quanto raccolto dalla nostra redazione presente con l’inviato Roberto Balestracci. L’ex Roma, dopo non aver rinnovato con i giallorossi, è pronto a mettere nero su bianco il suo passaggio in nerazzurro. Biennale da 4,5 milioni lordi a stagione. Dunque, manca pochissimo per l’ufficialità del ragazzo. La seconda consecutiva, dopo il rinnovo di Simone Inzaghi.