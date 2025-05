Mkhitaryan, la coppa più bella per un ritiro da sogno? Micki pronto – CdS

Mkhitaryan si prepara alla serata più importante: quella di Monaco di Baviera. Mancano esattamente cinque giorni alla finale di Champions League tra Psg e Inter. L’armeno, che due anni fa a Istanbul giocò solamente sei minuti, non vede l’ora di scendere in campo in Baviera.

AVANTI – A 36 anni suonati Henrikh Mkhitaryan potrebbe pensare ad un ritiro da sogno, ad un ritiro che rimarrebbe nella storia: ossia con la coppa dalle grandi orecchie in bacheca. Mancano esattamente cinque giorni alla finalissima di Champions League tra Psg e Inter. Il 31 maggio il mondo si fermerà per guardare Monaco di Baviera, il mondo nerazzurro si prepara alla seconda finale degli ultimi tre anni. Il countdown parte ufficialmente oggi con il media open day che si terrà ad Appiano Gentile (qui per tutte le info). All’appuntamento di sabato ci vorrà essere anche Mkhitaryan. L’armeno arriverà tirato a lucido, visto che nell’ultima partita di campionato a Como non ha giocato neanche un minuto. L’affaticamento muscolare, sottolinea il Corriere dello Sport, è ormai smaltito: c’è solamente la finale all’orizzonte.

Mkhitaryan il quarto più utilizzato dall’Inter e ora vede il Psg

QUANTI MINUTI! – Micki non vede l’ora di giocare la finale di Champions League, visto che due anni fa giocò solamente sei minuti. Infatti, Simone Inzaghi lo recuperò solamente in extremis. Ora l’armeno vorrà rifarsi. Il centrocampista classe 1989 è il quarto giocatore di movimento più utilizzato nella rosa interista (3.482 minuti) dopo Bastoni (3.836’), Barella (3.717’) e Lautaro (3.643’). A fine stagione potrebbe anche ritirarsi, anche se ha ancora un anno di contratto con l’Inter. Ma deciderà solamente dopo la finale di Monaco.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia