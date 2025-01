Mkhitaryan, cattive notizie per Venezia-Inter: le ultime dall’allenamento

Ancora cattive notizie per Simone Inzaghi. Questa volta si tratta di Henrik Mkhitaryan, che alla vigilia di Venezia-Inter accusa un problema fisico. Ecco le ultime dall’allenamento.

RIFLETTORI PUNTATI – È in corso ad Appiano Gentile l’ultimo allenamento nerazzurro in vista di Venezia-Inter. La sessione di lavoro odierna sarà importantissima per comprendere meglio le scelte di Simone Inzaghi, che deve fare i conti con innumerevoli infortuni. La formazione che scenderà in campo domani pomeriggio allo Stadio ‘Pier Luigi Penzo’, infatti, dipenderà molto dalla disponibilità e dalle condizioni dei nerazzurri. In merito a questo, i riflettori sono puntati su Henrik Mkhitaryan, che nella giornata di ieri ha riscontrato un problema fisico. Proprio sull’armeno arrivano cattive notizie dall’allenamento alla vigilia di Venezia-Inter.

Mkhitaryan, le novità da Appiano Gentile alla vigilia di Venezia-Inter

LE ULTIME – Se fino a poche ore fa l’assenza di Mkhitaryan per Venezia-Inter era ancora in forse, adesso arriva la certezza. Oggi pomeriggio il centrocampista non viaggerà insieme al gruppo nerazzurro per raggiungere la destinazione della trasferta. L’armeno, infatti, ha appena lasciato Appiano Gentile, mentre il resto dei suoi compagni continua a svolgere l’allenamento. È ormai certa la non convocazione di Mkhitaryan per Venezia-Inter, come lo è anche la titolarità di Piotr Zielinski che prenderà il suo posto. Importante evidenziare, inoltre, che per ora lo staff medico nerazzurro non ha previsto alcun esame strumentale per il centrocampista.