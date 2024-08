Mkhitaryan: «Mi carica la gente che canta i cori dell’Inter! Famiglia»

Mkhitaryan, nel matchday di Inter-Lecce, ha parlato di se stesso e degli anni qui in nerazzurro. I tifosi lo caricano tantissimo.

VINCERE – Henrikh Mkhitaryan racconta i suoi anni in nerazzurro: «Ho vissuto due anni perfetti e bellissimi con l’Inter, come squadra abbiamo sempre lavorato per crescere dentro e fuori dallo spogliatoio e lo faremo anche quest’anno dando una mano ai nuovi acquisti per migliorare ancora di più il nostro gioco e centrare nuovi obiettivi insieme. Lavoriamo sempre per vincere e per rendere felici i nostri tifosi. Quando sono arrivato qui tutti mi hanno aiutato. E mi sono sentito subito parte di questa famiglia e la stessa cosa cerco di farla anche io con i nuovi. Poi devo ringraziare anche i tifosi perché mi hanno accolto benissimo fin dal primo giorno e la mia speranza è quella di vivere altre emozioni con loro per arricchire la storia di questo Club».

Mkhitaryan a 360° su stesso e l’Inter

MENTALITÀ – Mkhitaryan un vincente: «Per me una mentalità vincente si ha fin dalla nascita e poi si deve coltivare nel tempo. Io sono diventato quello che sono oggi soprattutto grazie ai giorni difficili perché è da quelli che si cresce e si impara e io sono grato per la mia carriera».

PASSIONE – Mkhitaryan e il calcio: «La passione per il calcio me l’ha trasmessa mio padre, anche lui calciatore. Fin da bambino il calcio è stato la cosa più bella della mia vita, mio padre mi ha dato la possibilità di conoscere e scegliere questo sport e ad oggi sono orgoglioso di quello che ho fatto».

IDOLI – Ex nerazzurri e campioni come riferimenti per Mkhitaryan: «Non ho avuto un solo idolo nella mia vita, ci sono stati diversi giocatori che mi hanno stupito e insegnato qualcosa: crescendo cercavo e mi colpiva sempre qualcosa di diverso. Ho ammirato campioni come Roberto Baggio, Djorkaeff, Ronaldo il Fenomeno. Ci sono stati tanti calciatori che mi hanno ispirato in modi diversi per qualche loro caratteristica».

CARICO – Mkhitaryan si carica così: «Quello che mi carica è la partita stessa. Arrivare allo stadio e vedere la gente che canta le canzoni dell’Inter, mi dà l’adrenalina e quel qualcosa in più per giocare al meglio e dare tutto quello che ho per vincere».