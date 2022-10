Mkhitaryan: «Baggio e Djorkaeff miei idoli da bambino. Milano mi piace!»

Henrikh Mkhitaryan, protagonista nell’ultimo numero di Matchday Programme (vedi QUI), ha parlato dei suoi idoli da bambino (tra questi Djorkaeff) e altro ancora.

GLI IDOLI – Due ex giocatori dell’Inter tra gli idoli di Mkhitaryan: «Il mio primo idolo è stato mio padre, poi sono stato impressionato da Zidane e Roberto Baggio. All’Inter c’è stato un altro giocatore importante per me, Youri Djorkaeff, anche per le sue origini armene. Nella mia carriera quello che mi sono sempre ripetuto è stato “mai mollare”. Gol importanti? Con la maglia del Manchester United uno speciale, contro il Sunderland. Milano mi piace, ma non ho ancora avuto modo di visitarla bene spero di riuscire presto».