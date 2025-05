Mkhitaryan ancora fuori? Non scherziamo! L’Inter ritrova l’armeno

Mkhitaryan si prepara a scendere in campo in Inter-Lazio. Recuperato da poco, Inzaghi è pronto a rilanciarlo dall’inizio.

RIECCOLO – Rinunciarci una volta va bene, ma la seconda no. Mkhitaryan domani rientra dopo aver saltato Torino-Inter e giocherà dal primo minuto la partita contro la Lazio. Simone Inzaghi non ci rinuncia due volte: se l’armeno è in arruolabile allora giocherà sin dall’inizio senza sé e senza ma. Nel complesso sono state nove le partite in cui Mkhitaryan in questa stagione non ha giocato, considerando tutte le competizioni. Ma nonostante ciò il centrocampista ex Roma ha messo comunque a referto 47 presenze. E domani farà 48. E nelle ultime settimane, inoltre, è ulteriormente cresciuto. La riprova è avvenuta durante la sua ultima partita: ossia l’epica semifinale di Champions League contro il Barcellona. L’armeno ha corso per tre, lasciando il campo solamente al 79′ perché stremato. Il riposo col Torino, dovuto ad un piccolo affaticamento muscolare, sicuramente lo ha giovato e domani ritornerà in mezzo per spingere l’Inter contro la Lazio.

Mkhitaryan pronto per Inter-Lazio e non solo

OLTRE IL FUTURO -Inzaghi per la partita tra Inter e Lazio è pronto a rimettere in campo la miglior Inter. E Mkhitaryan ne fa ovviamente parte. Il centrocampista armeno, in questa annata, ha segnato un gol e messo a referto cinque assist. Ma è il lavoro con e senza palla a rendere imprescindibile l’ex Roma nello scacchiere tattico di Inzaghi. Il suo futuro dovrebbe essere ancora nerazzurro, pure nella prossima stagione. Non solo il suo contratto va in scadenza nel giugno 2026, ma l’Inter ha anche la possibilità di prolungare per un altro anno il suo matrimonio in nerazzurro. Discorsi che oggi lasciano il tempo trovano. L’obiettivo è la Lazio e la lotta scudetto.