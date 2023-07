Mkhitaryan, allarme rientrato? L’Inter si allena a Tokyo: le ultime!

Mkhitaryan ha saltato l’amichevole contro l’Al-Nassr per un problema di lombalgia. In mattinata, l’Inter ha svolto una seduta di allenamento a Tokyo

AL LAVORO − Henrikh Mkhitaryan, allarme rientrato? Pare di sì. Il centrocampista armeno, infatti, si è allenato regolarmente in gruppo e con la palla in quel di Tokyo, sede del nuovo ritiro in Giappone dell’Inter. L’ex Roma non aveva preso parte alla sfida contro l’Al-Nassr di giovedì per un problema di lombalgia. Ma come si può vedere dalle immagini poste dal club sul proprio sito ufficiale, Mkhitaryan sembra essersi ristabilito. Sicuramente una buona notizia a poche settimane dall’avvio della stagione regolare.