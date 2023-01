Mkhitaryan oggi festeggia 34 anni, tanti auguri di buon compleanno!

Oggi Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, compie 34 anni. Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta la redazione di Inter-News.it

BUON COMPLEANNO – Henrikh Mkhitaryan è un giocatore dell’Inter dall’estate del 2022, dopo essere arrivato a parametro zero al termine del suo contratto con la Roma. Ventitré le presenze totali del centrocampista armeno, condite da due gol (tra cui quello fondamentale per la vittoria all’ultimo secondo nel 3-4 contro la Fiorentina) e un assist. Senza naturalmente dimenticare la vittoria del suo primo trofeo in nerazzurro, la Supercoppa Italiana conquistata con un dominio assoluto contro il Milan. Oggi Mkhitaryan compie 34 anni e la redazione di Inter-News.it si unisce agli auguri.