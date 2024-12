Mkhitaryan fa 12! Arriva il riconoscimento da parte dell’Armenia

Dopo Ausilio, anche Mkhitaryan ha vinto un bellissimo riconoscimento. Il centrocampista dell’Inter premiato direttamente dalla sua Armenia.

COMUNICATO – La Federazione ha reso noto il risultato delle votazioni per il premio di miglior giocatore dell’anno. Questa la nota: “La Federcalcio armena ha riassunto i risultati della votazione per il miglior calciatore armeno nel 2024. Dopo aver raccolto 87 punti, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter italiana, è stato riconosciuto per la 12a volta il miglior calciatore dell’Armenia. Tigran Barseghyan, il centrocampista della nazionale armena e dello Slovan Bratislava, ha preso la seconda posizione con 62 punti. Al terzo posto si è classificato Eduard Spertsyan, il centrocampista della nazionale armena e russa del “Krasnodar”, con 24 punti”.

Mkhitaryan ancora il migliore di tutti: il centrocampista dell’Inter non ha eguali

MIGLIORE DI SEMPRE – Per Mkhitaryan si tratta appunto del dodicesimo riconoscimento come miglior giocatore armeno dell’anno. Il secondo consecutivo, dopo quello vinto lo scorso anno. Il primo lo ha vinto nel 2009 quando ancora militava nello Shakhtar Donetsk. Successivamente ha vinto a raffica le edizioni del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 e appunto l’ultimo nel 2023. Per la seconda volta lo vince da giocatore dell’Inter, ma a questo punto ha un sapore differente poiché arriva dopo aver vinto il suo primo scudetto in Italia. E che scudetto: la seconda stella nerazzurra.